У Новій Зеландії вирує лісова пожежа

На північному сході Нової Зеландії палає велика лісова пожежа.

Про це пише Xinhua із посиланням на Службу пожеж та надзвичайних ситуацій Нової Зеландії.

Зазначається, що пожежа поблизу міста Нап’єр розпочалася в понеділок та вже досягла 350 км кв, що приблизно дорівнює площі Харкова.

Завдяки зусиллям 55 вогнеборців, які протистоять стихії, та сприятливій погоді, поширення вогню вдається стримувати. Однак протягом наступних кількох днів навколишні населені пункти вкриє дим.

Як відомо, сусідня Австралія страждає від наймасштабніших у своїй історії лісових пожеж, які вже зумовили щонайменше 25 смертей. Нова Зеландія направила на допомогу австралійцям військовий контингент та цивільні літаки.

Фото: globalnews.ca