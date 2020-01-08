З наступного року у Брюсселі швидкість автівок обмежать до 30 км/год

З 1 січня наступного року на більшості шляхів у столичному регіоні Брюсселя швидкість автотранспорту обмежиться до 30 км/год.

Відповідне повідомлення оприлюднено у бельгійському виданні Flandersnews.

"З початку наступного року обмеження швидкості у 30 км/год стане правилом для всього столичного регіону Брюсселя. Водночас, для деяких центральних шляхів буде зроблено виняток з метою покращення безпеки на дорогах та збереження якості повітря. На цих дорогах швидкість обмежуватиметься 50 або 70 кілометрами на годину", - йдеться у повідомленні.

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Для вирішення пов’язаних із нововведенням організаційних питань створено робочу групу за участю 19 столичних муніципалітетів, шести поліційних зон та головних компаній громадського транспорту, які мають знайти шлях до більш «м’якого» входження міста у новий швидкісний режим.