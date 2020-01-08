Трамп прокоментував ситуацію в Іраку і сказав, коли звернеться до американців

Трамп прокоментував ситуацію в Іраку і сказав, коли звернеться до американців

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз здійснюється оцінка жертв і пошкоджень в результаті удару іранськими ракетами по базах США в Іраку.

Про це він заявив у своєму твіттері.

"Все добре! Випущені ракети з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. У даний момент здійснюється оцінка жертв і пошкоджень. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші та добре оснащені військові у світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - написав Трамп.

Як відомо, вночі 3 січня США влаштували ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

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8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були як мінімум дві військові бази: на заході Іраку в провінції Анбар і в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

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