Трамп прокоментував ситуацію в Іраку і сказав, коли звернеться до американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз здійснюється оцінка жертв і пошкоджень в результаті удару іранськими ракетами по базах США в Іраку.

Про це він заявив у своєму твіттері.

"Все добре! Випущені ракети з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. У даний момент здійснюється оцінка жертв і пошкоджень. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші та добре оснащені військові у світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - написав Трамп.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Як відомо, вночі 3 січня США влаштували ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

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8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були як мінімум дві військові бази: на заході Іраку в провінції Анбар і в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.