Трамп прокоментував ситуацію в Іраку і сказав, коли звернеться до американців

Про це він заявив у своєму твіттері.

"Все добре! Випущені ракети з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. У даний момент здійснюється оцінка жертв і пошкоджень. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші та добре оснащені військові у світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - написав Трамп.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.