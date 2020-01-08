Трамп поки не звертатиметься до нації через напад Ірану на бази США - CNN
Спершу в Білому домі заявили, що Трамп звернеться до американців через події в Іраку, та згодом спростували це: мовляв, президент найближчим часом виступати перед ЗМІ не збирається, повідомили в CNN.
У інформаційному агентстві кажуть, що чиновники, які мали екстрену нараду з приводу подій на Близькому Сході, без коментарів поїхали з Білого дому.
Тим часом стало відомо, що генерала Сулеймані таки поховали у його рідному місті Керман.
Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.
8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.
У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.