Трамп звернеться до нації після атаки Ірану на військові бази США - CNN
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп виступить зі зверненням до нації після того, як Іран атакував американські військові бази в Іраку.
Про це повідомляє CNN.
Також повідомляється, що Корпус вартових Ісламської революції вже пригрозив у разі атаки по території Ірану провести другий етап обстрілів по територіях США, Ізраїлю та ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами.
У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.