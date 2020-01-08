Трамп звернеться до нації після атаки Ірану на військові бази США - CNN

Президент США Дональд Трамп виступить зі зверненням до нації після того, як Іран атакував американські військові бази в Іраку.

Про це повідомляє CNN.

Також повідомляється, що Корпус вартових Ісламської революції вже пригрозив у разі атаки по території Ірану провести другий етап обстрілів по територіях США, Ізраїлю та ОАЕ.

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Раніше повідомлялося, що американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.