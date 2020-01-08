Уряд Фінляндії спростував запровадження чотириденного робочого тижня

Уряд Фінляндії спростував запровадження чотириденного робочого тижня

Укрінформ
Низка ЗМІ з посиланням на британське видання The Independent повідомляли, що уряд Фінляндії має намір запровадити чотириденний робочий тиждень. 

Уряд у Twitter спростував це твердження

"У програмі уряду Фінляндії не згадується про 4-денний тиждень. Питання не стоїть на порядку денному уряду Фінляндії. Голова уряду Санна Марін коротко обговорювала цю ідею на панельній дискусії минулого року у серпні, коли вона була міністром транспорту, відтоді питання не піднімалося", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: новину повідомили, зокрема, такі видання , як італійська газета La Repubblica, німецька Die Welt, а також безліч британських видань: The Independent, The Daily Mail і The Sun.

Марін озвучила своє бачення наприкінці літа, тобто до обрання на пост прем’єр-міністра, і в урядовій програмі нічого не говориться про скорочений робочий тиждень

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