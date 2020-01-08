Уряд Фінляндії спростував запровадження чотириденного робочого тижня

Низка ЗМІ з посиланням на британське видання The Independent повідомляли, що уряд Фінляндії має намір запровадити чотириденний робочий тиждень.

Уряд у Twitter спростував це твердження

"У програмі уряду Фінляндії не згадується про 4-денний тиждень. Питання не стоїть на порядку денному уряду Фінляндії. Голова уряду Санна Марін коротко обговорювала цю ідею на панельній дискусії минулого року у серпні, коли вона була міністром транспорту, відтоді питання не піднімалося", - йдеться у повідомленні.

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity. — Finnish Government (@FinGovernment) January 7, 2020

Нагадаємо: новину повідомили, зокрема, такі видання , як італійська газета La Repubblica, німецька Die Welt, а також безліч британських видань: The Independent, The Daily Mail і The Sun.

Марін озвучила своє бачення наприкінці літа, тобто до обрання на пост прем’єр-міністра, і в урядовій програмі нічого не говориться про скорочений робочий тиждень