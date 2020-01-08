Сулеймані не був другом Сполученого Королівства — Міноборони Британії

Сулеймані не був другом Сполученого Королівства — Міноборони Британії

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Укрінформ
Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив у парламенті, що вбитий унаслідок ракетного удару іранський генерал Касем Сулеймані не був другом Британії.

Про це інформує BBC.

"Генерал Сулеймані не був другом Великої Британії чи наших союзників у регіоні, він не був прихильником мирного або процвітаючого Близького Сходу", - сказав міністр.

Уоллес зазначив, що агресивна поведінка Ірану не могла залишатися без відповіді.

"Ми зробимо все можливе, щоб заохотити Іран піти іншим шляхом", - зазначив він.

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Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду в Іраку.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

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Парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні. 

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