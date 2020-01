Сулеймані не був другом Сполученого Королівства — Міноборони Британії

Про це інформує BBC.

"Генерал Сулеймані не був другом Великої Британії чи наших союзників у регіоні, він не був прихильником мирного або процвітаючого Близького Сходу", - сказав міністр.

Уоллес зазначив, що агресивна поведінка Ірану не могла залишатися без відповіді.

"Ми зробимо все можливе, щоб заохотити Іран піти іншим шляхом", - зазначив він.

