Сулеймані не був другом Сполученого Королівства — Міноборони Британії

Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив у парламенті, що вбитий унаслідок ракетного удару іранський генерал Касем Сулеймані не був другом Британії.

Про це інформує BBC.

"Генерал Сулеймані не був другом Великої Британії чи наших союзників у регіоні, він не був прихильником мирного або процвітаючого Близького Сходу", - сказав міністр.

Уоллес зазначив, що агресивна поведінка Ірану не могла залишатися без відповіді.

"Ми зробимо все можливе, щоб заохотити Іран піти іншим шляхом", - зазначив він.

“General Soleimani was no friend of the UK or our allies in the region, he was not an advocate of a more peaceful or a prosperous Middle East”



Defence Secretary Ben Wallace update MPs on the situation in Iranhttps://t.co/Ju8kTwdzV7 pic.twitter.com/g9R6i3ddkF — BBC Politics (@BBCPolitics) January 7, 2020

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду в Іраку.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

Парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.