Протести у Франції: мітингарі погрожують блокувати доступ до сховищ нафтопродуктів

У вівторок уряд Франції і профспілки розпочали черговий раунд переговорів щодо пенсійної реформи.

Переговори проходять на тлі 34-го дня страйку, що триває у країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Це є нашою відповідальністю – опікуватися майбутньою пенсійною системою, щоб вона була справедливою. Але я відкритий до дискусії та усіх пропозицій, які можуть призвести до цього», - заявив у Twitter прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп.

Натомість, у країні проходить уже 34-й день загальнонаціонального страйку. У транспортній галузі, зокрема, це є найбільша тривалість протестних акцій за останні 50 років.

У вівторок до страйку також приєдналися представники нафтопереробної галузі та працівники сховищ зберігання нафтопродуктів. Вони погрожують блокувати доступ до сховищ, що може призвести до ускладнень постачань нафтопродуктів на АЗС.

Наступні масові протестні акції попередньо заплановані по всій країні цього тижня на четвер та суботу.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Найбільш активно і масово у протестних акціях беруть участь співробітники національної залізниці. Їх підтримують танцівниці Паризької опери, лікарі, учителі та представники багатьох інших галузей. По всій країні, особливо у столиці Парижі, значно ускладнено і обмежено рух громадського транспорту.