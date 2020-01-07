МЗС Канади закликає своїх громадян негайно залишити Ірак

Через погіршення безпекової ситуації у регіоні, громадянам Канади варто якомога швидше покинути Ірак.

Відповідне попередження оприлюднило МЗС Канади.

“Безпекова ситуація може змінюватися без попередження. Існує підвищена небезпека нападів на Західні інтереси й вчинення терористичних актів загалом. Радимо покинути країну комерційними шляхами, якщо це безпечно”, - заявили у МЗС, закликавши канадців тимчасово уникати будь-яких подорожей до країни.

Тих громадян Канади, які все ж вирішать залишитися в Іраку, уряд просить обмежити пересування, потурбуватися про власну безпеку, дотримуватися вказівок місцевої влади, стежити за інформацією у медіа та завжди бути пильними.

“3 січня 2020 року іранський військовий командувач та керівники іракських воєнізованих угрупувань були ліквідовані американським авіаударом поблизу аеропорту Багдада. Це призвело до зростання напруження у регіоні”, - нагадали у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

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Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.