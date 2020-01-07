Журналісти кажуть, що Штати почали виводити війська з Іраку, Пентагон заперечує

Журналісти кажуть, що Штати почали виводити війська з Іраку, Пентагон заперечує

Укрінформ
Сполучені Штати Америки розпочали процес виведення та передислокації своїх військ в Іраку. Раніше парламент Іраку проголосував за виведення американських військ із території країни.

Про це йдеться в листі американських військових до іракських військових, який оприлюднила кореспондентка американського The Washington Post на Близькому Сході Ліз Слай у Twitter.

У листі йдеться, що американські військові розпочинають "поступовий рух". При цьому з нього не зрозуміло, чи американські війська залишають Ірак повністю, чи частково.

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Документ опублікувала у Twitter і британська журналістка Sky News Дебора Хейнс.

За її словами, сотні військових під командуванням США покидають «зелену зону» Багдада, де розташовані урядові установи та іноземні об'єкти, і переміщаються на військові бази в Таджикистані та Кувейті.

Тим часом міністр оборони США Марк Експер заявив, що опублікований журналістами лист не є точним. Його заяву оприлюднила національна кореспондентка зі справ ветеранів Міноборони США Тара Коп.

"Не було ніякого рішення покинути Ірак", — наголосила вона.

Нагадаємо: 5 січня парламент Іраку проголосував у неділю за виведення тисяч американських військових з військових баз у країні після ракетного удару, внаслідок якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.

В ухваленій іракськими депутатами резолюції уряд країни закликають відновити державну монополію на зброю та діяти для припинення присутності будь-яких іноземних військ в Іраку.

Фото: GlobalLookPress

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