Журналісти кажуть, що Штати почали виводити війська з Іраку, Пентагон заперечує

Сполучені Штати Америки розпочали процес виведення та передислокації своїх військ в Іраку. Раніше парламент Іраку проголосував за виведення американських військ із території країни.

Про це йдеться в листі американських військових до іракських військових, який оприлюднила кореспондентка американського The Washington Post на Близькому Сході Ліз Слай у Twitter.

У листі йдеться, що американські військові розпочинають "поступовий рух". При цьому з нього не зрозуміло, чи американські війська залишають Ірак повністю, чи частково.

BREAKING: The US military sends a letter to the Iraqi military announcing the “onward movement” of US troops “in due deference to the sovereignty of Iraq & as requested by the Iraqi Parliament & the Iraqi PM”. It’s a withdrawal. pic.twitter.com/tQHSsHTtez — Liz Sly (@LizSly) January 6, 2020

Документ опублікувала у Twitter і британська журналістка Sky News Дебора Хейнс.

За її словами, сотні військових під командуванням США покидають «зелену зону» Багдада, де розташовані урядові установи та іноземні об'єкти, і переміщаються на військові бази в Таджикистані та Кувейті.

NEW: 100s of US-led forces are being moved out of a base in Baghdad’s Green Zone to elsewhere in Iraq, such as Taji base, & to Kuwait (but still in theatre of ops), a coalition source says, explaining letter below👇. It’s to “thin out” troops in Baghdad. “We’re not leaving Iraq” pic.twitter.com/dZiguFwL2G — Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 6, 2020

Тим часом міністр оборони США Марк Експер заявив, що опублікований журналістами лист не є точним. Його заяву оприлюднила національна кореспондентка зі справ ветеранів Міноборони США Тара Коп.

"Не було ніякого рішення покинути Ірак", — наголосила вона.

BREAKING: @EsperDoD says memo on withdrawal is not accurate “there’s been no decision whatsoever to leave Iraq.” pic.twitter.com/52DDhSIIQ2 — Tara Copp (@TaraCopp) January 6, 2020

Нагадаємо: 5 січня парламент Іраку проголосував у неділю за виведення тисяч американських військових з військових баз у країні після ракетного удару, внаслідок якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.

В ухваленій іракськими депутатами резолюції уряд країни закликають відновити державну монополію на зброю та діяти для припинення присутності будь-яких іноземних військ в Іраку.

Фото: GlobalLookPress