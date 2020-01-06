Канада теж призупинила навчальну місію в Іраку

Канада тимчасово припиняє свою тренувальну місію в Іраку та участь в операції НАТО в країні.

Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє CBC News.

“Мандат місії НАТО та операції IMPACT (канадської тренувальної місії в Іраку - ред.) залишається незмінним, але усі тренувальні дії в Іраку тимчасово припиняються, поки ми продовжуємо стежити за безпековим середовищем”, - сказав Саджан.

За його словами, метою Канади залишається “об’єднаний та стабільний Ірак, а також недопущення відновлення ІДІЛ”.

Саджан додав, що Канада вживає заходи для убезпечення як своїх військових, так і цивільних в Іраку.

Нагадаємо: раніше про припинення власної військової тренувальної місії в Іраку оголосили в Нідерландах. Наразі в Іраку перебуває близько 500 канадських військових.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна антитерористична коаліція операції "Непохитна рішучість", очолювана США, зупиняє підготовку в Іраку місцевих сил безпеки та участь в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".

Тимчасове припинення операції викликане збільшенням кількості атак на бази коаліції в Іраку. У коаліції зазначили, що таке рішення може бути переглянуте.

Як відомо, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф схарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані як "акт міжнародного тероризму з боку США".

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3 1 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

У зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.