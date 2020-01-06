Військовим, яких перекидають до Перської затоки, заборонили користуватись телефонами

Військовослужбовцям елітних сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії США, яких перекидають у регіон Перської затоки, заборонили користуватися мобільним телефонами.

Про це передає CNN з посиланням на підполковника Майкла Бернса.

За його словами, військовим заборонено брати з собою телефони чи будь-які інші електронні пристрої, які могли б розкрити їхнє місцеперебування.

Бернс визнав, що таке рішення є доволі незвичним, враховуючи, що багато військовослужбовців США за кордоном уже мають різні електронні пристрої та можуть купувати їх на місці. Але це рішення стосується саме 82-ї дивізії, оскільки сили швидкого реагування можуть часто змінювати місце розташування.

"Ми не збираємось піддавати наших солдатів ризику", - сказав він.

Бернс зазначив, що його підрозділ намагається інформувати родини військовослужбовців про дислокацію і що для особового складу невдовзі будуть створені спеціальні телефонні центри.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Президент США Трамп особисто віддав наказ про авіаудар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід чекати “жорстокої помсти”.

Після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США направили до Кувейту 3,5 тисячі військових зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії.