Три події світу. Святкова дипломатія, смерть зі шлейфом та «дружній вогонь» польського посла

Володимир Зеленський під час святкового тижня здійснив контраверсійні дипломатичні кроки.

Смерть генерала Корпусу вартових ісламської революції та одного з військово-політичних лідерів Ірану Касема Сулеймані матиме масштабні наслідки. Бартош Ціхоцький додає нових фарб до палітри посла держави – стратегічного партнера України.

31 грудня Володимир Зеленський зателефонував російському тезці-президентові. Привітав з новорічними святами, порушив тему подальшого обміну заручниками, хоча не зовсім зрозуміло, на кого офіційний Київ збирається міняти тих, хто перебуває зараз у лабетах бандитських республік Донбасу та російських в’язницях. Президенти, очевидно, обговорили і транзит газу (відповідний договір представники «Нафтогазу України» та «Газпрому» підписали 30 грудня 2019 року). До речі, сума очікуваного прибутку від озвучених профільним міністром Олексієм Оржелем 15 мільярдів доларів протягом 5 років чомусь впала до 7,2 мільярдів за той самий період. Очевидно, що завантаженість української ГТС перебуває у прямій залежності від завершення будівництва та запуску в експлуатацію газопроводу NordStream2, який нині зупинився.

Візит Володимира Зеленського до Оману міг би стати сюжетом для розважального фільму, якби ситуація в регіоні не була справді вибухонебезпечною. 3 січня в аеропорту Багдаду внаслідок прицільного ракетного удару, відповідальність за який на себе взяли США, загинув Касем Сулеймані – генерал, який командував спеціальний підрозділом «Ель Кудс» Корпусу вартових ісламської революції. Дональд Трамп наголосив, що особисто дав наказ на знищення однієї з найпотужніших фігур на «шахівниці» Перської затоки. Іран пообіцяв дати відповідь і для початку вийшов з ядерної угоди 2015 року, яка стримувала його на шляху отримання власної зброї масового знищення. Політичне рішення про виведення американських військ ухвалив і парламент Іраку, проте витіснити без проблем «зірково-смугастий» військовий контингент тамтешня влада навряд чи зможе. Відчує на собі наслідки загострення ситуації в регіоні Перської затоки глобальний ринок енергоресурсів, а разом з ним – і вся світова економіка.

Президенту України зараз було б більш доцільно приділити увагу відносинам з ближчими сусідами. На Банковій, схоже, перебувають у певній ейфорії від візиту Зеленського до Варшави наприкінці серпня – на початку вересня 2019 року, де представники польської влади радо приймали Володимира Олександровича. Проте ситуація змінюється: Польща опинилася в центрі пропагандистського удару Кремля, Путін, як відомо, звинуватив її довоєнне керівництво у взаємодії з Гітлером. Хоча російському президенту відповів польський прем’єр, але рефлекторно Польща намагається демонструвати власну значущість і за рахунок стратегічних партнерів. Спільне обурення послів Польщі та Ізраїлю Бартоша Ціхоцького та Джоеля Ліона вшануванням в Україні пам’яті Степана Бандери та Андрія Мельника помітно вийшло за межі дипломатичного етикету і потребує щонайменше активізації діалогу Києва та Варшави. Інакше ми ризикуємо вчергове потрапити під «дружній вогонь», відсутність відповіді на який буде сприйматися як ознака слабкості.

Євген МАГДА, Інститут світової політики