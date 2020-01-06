Євросоюз вважає Гуайдо законним главою парламенту Венесуели

Євросоюз вважає, що вибори президента Національних зборів Венесуели, які відбулися 5 січня, були проведені із серйозними порушеннями та всупереч конституції країни. Виходячи з цього, ЄС продовжує вважати Хуана Гуайдо легітимним главою парламенту Венесуели.

Про це йдеться у заяві речника ЄС Пітера Стано, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Вибори глави Національної асамблеї Венесуели у неділю відзначалися серйозними порушеннями та діями проти демократичних і конституційних правил функціонування Національної асамблеї. Її президент Хуан Гуайдо не був допущений до ведення сесії, кільком опозиційним законотворцям не дозволили увійти до Національної асамблеї, був блокований доступ преси у будівлю. Є неприйнятним, що Національна асамблея як законний демократичний орган Венесуели не була здатна виконувати мандат, який вона отримала від народу Венесуели», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Речник зауважив, що допущені порушення суперечать законній процедурі обрання глави Національної асамблеї та призвели до подальшого поглиблення кризи у Венесуелі.

«Виходячи з цього, ЄС продовжує визнавати Хуана Гуайдо законним главою Національної асамблеї до забезпечення умов для належного голосування під час виборчої сесії. Повага до демократичних інституцій та принципів, а також дотримання верховенства права є вирішальною умовою для пошуку мирного та стійкого вирішення кризи в Венесуелі на користь її народу», - наголосив Стано.

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Він додав, що ЄС готовий підтримувати справжній процес мирного та демократичного вирішення кризи на основі законних та прозорих виборів. Євросоюз підтвердив власні зобов’язання щодо активного залучення для досягнення цієї мети.