У Венесуелі опозиція знову проголосила Гуайдо головою парламенту

Хуан Гуайдо повернув собі посаду глави парламенту Венесуели під час голосування опозиції поза залу засідань, куди її не пустили. Раніше його змістив прихильник Мадуро, політик Луїс Парра.

Про це пише DW.

Хуан Гуайдо знову проголошений головою Національної асамблеї країни після голосування опозиційних депутатів поза залу засідань парламенту. Вони провели свої збори в будівлі редакції місцевої газети, після того, як не змогли потрапити в парламент країни, заблокований силовиками. За його кандидатуру проголосували сто депутатів.

Раніше суперник Гуайдо і прихильник офіційної влади країни Луїс Парра оголосив себе новим головою парламенту, тим самим, змістивши лідера опозиції Гуайдо з посади. Опозиція, яка представляє більшість у Національній асамблеї, назвала подію "парламентським переворотом" і заявила, що на сесії не було необхідного кворуму. Глава Венесуели Ніколас Мадуро відразу після оголошення результатів визнав законним призначення нового керівництва парламенту на чолі з Луїсом Парра.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько пів сотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді.

Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.