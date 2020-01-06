У Канаді пасажирський літак викотився за злітну смугу

Boeing 737-800 авіакомпанії “WestJet”, що слідував за маршрутом Торонто-Галіфакс, викотився за межі злітної смуги під час посадки.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці “WestJet” у мережі Твіттер.

“Із літаком “WestJet” рейсу 248 з Торонто до Галіфакса трапився зранку інцидент, коли він викотився за межі злітної смуги після нормальної посадки. Жоден зі 172 пасажирів й членів екіпажу не зазнав ушкоджень”, - заявили в авіакомпанії.

All guests and crew have safely deplaned #WS248. Thank you to the entire @HfxStanfield team for your assistance. — WestJet (@WestJet) January 5, 2020

Наразі усі пасажири вже були безпечно доправлені до приміщення летовища. Через інцидент “WestJet” довелося скасував три рейси між Галіфаксом й іншими канадськими містами.

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Наразі причини аварії залишаються невідомими, але в Галіфаксі з самого ранку панує сніжна погода. До літака вже вирушила спеціальна група, що має встановити деталі.