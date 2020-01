У Канаді пасажирський літак викотився за злітну смугу

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці “WestJet” у мережі Твіттер.

“Із літаком “WestJet” рейсу 248 з Торонто до Галіфакса трапився зранку інцидент, коли він викотився за межі злітної смуги після нормальної посадки. Жоден зі 172 пасажирів й членів екіпажу не зазнав ушкоджень”, - заявили в авіакомпанії.

All guests and crew have safely deplaned #WS248. Thank you to the entire @HfxStanfield team for your assistance.