Конгрес нагадав Трампу, що президент США не диктатор

Юридичний комітет Палати представників США закликав президента Дональда Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій.

Так Комітет відповів на твіт Трампа, у якому той заявив, що його повідомлення у соцмережі "слугуватимуть сповіщенням Конгресу США" про те, що Штати завдадуть удар у відповідь на агресію Ірану.

"З правової точки зору таке повідомлення не потрібне, але воно все-таки надане!", - - зазначив президент.

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У відповідь Юридичний комітет зауважив, що "ці пости слугуватимуть нагадуванням, що воєнними повноваженнями наділено Конгрес відповідно до Конституції Сполучених Штатів".

"І що ви повинні почитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій, — написав Юридичний комітет, звертаючись до президента. - І що ви не диктатор".

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0 — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 5, 2020

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Як повідомлялося, демократи в Конгресі порушували питання про те, чи мав Трамп право віддавати наказ щодо воєнного удару без схвалення Конгресу, оскільки при цьому не враховувалася можлива відповідь Ірану.