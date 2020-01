Конгрес нагадав Трампу, що президент США не диктатор

Так Комітет відповів на твіт Трампа, у якому той заявив, що його повідомлення у соцмережі "слугуватимуть сповіщенням Конгресу США" про те, що Штати завдадуть удар у відповідь на агресію Ірану.

"З правової точки зору таке повідомлення не потрібне, але воно все-таки надане!", - - зазначив президент.

У відповідь Юридичний комітет зауважив, що "ці пости слугуватимуть нагадуванням, що воєнними повноваженнями наділено Конгрес відповідно до Конституції Сполучених Штатів".

"І що ви повинні почитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій, — написав Юридичний комітет, звертаючись до президента. - І що ви не диктатор".

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0