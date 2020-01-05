Штати без вагань реагуватимуть на іранські провокації — Помпео

Вашингтон діятиме без вагань у разі провокацій і погроз з боку Ірану.

Таку заяву зробив держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром.

"Джайшанкар і я щойно обговорили погрози та провокації з боку Ірану. Адміністрація (президента США Дональда, - ред.) Трампа діятиме без вагань, щоб зберегти життя американців, а також життя наших друзів і союзників у безпеці", — написав держсекретар.

.@DrSJaishankar and I spoke just now regarding Iran’s continued threats and provocations. The Trump Administration won’t hesitate to act to keep American lives, and those of our friends and allies, safe. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2020

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти п’ятниці, 3 січня, внаслідок американського повітряного удару був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

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Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни. Євросоюз закликав всі сторони конфлікту до стриманості, щоб не допустити ескалації насильства, яке становитиме загрозу для усього регіону.