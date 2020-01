Штати без вагань реагуватимуть на іранські провокації — Помпео

Таку заяву зробив держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром.

"Джайшанкар і я щойно обговорили погрози та провокації з боку Ірану. Адміністрація (президента США Дональда, - ред.) Трампа діятиме без вагань, щоб зберегти життя американців, а також життя наших друзів і союзників у безпеці", — написав держсекретар.

.@DrSJaishankar and I spoke just now regarding Iran’s continued threats and provocations. The Trump Administration won’t hesitate to act to keep American lives, and those of our friends and allies, safe.