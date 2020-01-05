НАТО в понеділок розгляне ситуацію навколо Іраку

Північноатлантична Рада на рівні послів у понеділок розгляне ситуацію з безпеки, що склалася в Іраку та у регіоні.

Про це кореспонденту Укрінформу у відповідь на письмовий запит повідомив офіційний представник НАТО.

«Північноатлантична Рада розгляне ситуацію в регіоні у понеділок, 6 січня 2020 року. Генеральний секретар вирішив зібрати зустріч послів країн НАТО після проведення консультацій з союзниками», - йдеться у повідомленні.

Джерело нагадало, що Північноатлантична Рада є вищим органом для прийняття колективних рішень в рамках НАТО, її зустрічі можуть проводитися по кілька разів на тиждень для обговорення питань, що становлять для союзників взаємний інтерес.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти п’ятниці, 3 січня, внаслідок американського повітряного удару був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни. Євросоюз закликав всі сторони конфлікту до стриманості, щоб не допустити ескалації насильства, яке становитиме загрозу для усього регіону.

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час вихідних провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану, та підтвердив рішучість Євросоюзу забезпечити виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми цієї країни. СВПД (англ. - JCPOA), за словами Борреля, залишається основою архітектури ядерного нерозповсюдження та важливим інструментом міжнародної та регіональної безпеки.