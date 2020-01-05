Літак компанії Air Canada загубив колесо шасі під час зльоту

Літак компанії Air Canada загубив колесо шасі під час зльоту

Відео
Укрінформ
Після зльоту у літака відвалилося колесо одного з шасі, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє CBC.

"У п’ятницю, під час рейсу з Монреаля до Сагне, штат Квебек, літак Air Canada був змушений повернутись через технічну проблему, коли одне з його коліс відвалилося за кілька секунд після зльоту", - йдеться у повідомленні.

У авіакомпанії зазначили, що одне з двох коліс на лівому шасі впало одразу після того, як літак піднявся у повітря.

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Інцидент був знятий на відео пасажирами. Літак перевозив 49 пасажирів та трьох членів екіпажу. Ніхто не постраждав унаслідок інциденту.

Літак повернувся до Монреалю, де він успішно приземлився.

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