Літак компанії Air Canada загубив колесо шасі під час зльоту
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Укрінформ
Після зльоту у літака відвалилося колесо одного з шасі, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє CBC.
"У п’ятницю, під час рейсу з Монреаля до Сагне, штат Квебек, літак Air Canada був змушений повернутись через технічну проблему, коли одне з його коліс відвалилося за кілька секунд після зльоту", - йдеться у повідомленні.
Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...— Tom (@caf_tom) 3 січня 2020 р.
2020 commence plutôt bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr
У авіакомпанії зазначили, що одне з двох коліс на лівому шасі впало одразу після того, як літак піднявся у повітря.
Інцидент був знятий на відео пасажирами. Літак перевозив 49 пасажирів та трьох членів екіпажу. Ніхто не постраждав унаслідок інциденту.
Літак повернувся до Монреалю, де він успішно приземлився.