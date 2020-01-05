Літак компанії Air Canada загубив колесо шасі під час зльоту

Після зльоту у літака відвалилося колесо одного з шасі, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє CBC.

"У п’ятницю, під час рейсу з Монреаля до Сагне, штат Квебек, літак Air Canada був змушений повернутись через технічну проблему, коли одне з його коліс відвалилося за кілька секунд після зльоту", - йдеться у повідомленні.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) 3 січня 2020 р.

У авіакомпанії зазначили, що одне з двох коліс на лівому шасі впало одразу після того, як літак піднявся у повітря.

Інцидент був знятий на відео пасажирами. Літак перевозив 49 пасажирів та трьох членів екіпажу. Ніхто не постраждав унаслідок інциденту.

Літак повернувся до Монреалю, де він успішно приземлився.