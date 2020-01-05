Парламент Іраку сьогодні розгляне питання виведення військ США

Парламент Іраку планує у неділю, 5 січня, провести позачергову сесію, на якій буде розглянуто питання виведення американських військ з країни.

Про це повідомляє Al-Awsat.

"Парламент Іраку повинен зібратися на позачергове засідання у неділю, на якому депутати будуть голосувати за законопроєкт, що доручає уряду вимагати виведення американських військ з Іраку", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді, який тепер є в.о прем'єр-міністра після відставки у листопаді під тиском вуличних протестів, у п'ятницю закликав парламент скликати позачергову сесію задля впровадження законодавчих кроків для захисту суверенітету Іраку.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

Читайте також: У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США у регіоні

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У цьому зв'язку Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.