В Італії автомобіль в'їхав в групу туристів: шестеро загиблих

Автомобіль в'їхав в групу туристів в Лутаго, розташованому поблизу кордону з Австрією в комуні Валле-Ауріна на півночі Італії.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що інцидент стався рано вранці, в результаті наїзду шість осіб загинули. Як повідомили в поліції, всі жертви - громадяни ФРН.

Машина в'їхала в групу з 17 осіб. Одинадцять з них отримали поранення і доставлені до лікарень регіону Південний Тіроль і австрійського міста Інсбрука. Водій машини в ДТП вижив.

Причини події встановлюються, хоча поліція схиляється до версії нещасного випадку.