Війна у Сирії забрала понад 360 тисяч життів — правозахисники

Унаслідок майже дев’ятирічної громадянської війни в Сирії загинуло 380 тисяч 636 людей, а торік обвали пошкоджених війною будівель та вибухи покинутих мін в Сирії забрали життя 247 цивільних.

Такі цифри наводить британська правозахисна організація “Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини”, пише Xinhua.

До цього числа увійшли цивільні, сирійські військовослужбовці, повстанці та іноземні бійці.

“Під час війни загалом загинули 66.620 членів урядових сил, 51.594 проурядових бійців, 8.245 іноземців, які підтримували Асада, та 1.682 воїна ліванської групи “Хезбола”, - йдеться у матеріалі.

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Утім, найбільших втрат зазнало цивільне населення Сирії.

“Серед загиблих було 115.490 цивільних, 111 турецьких військових, 67.395 джихадистів та прибічників ІДІЛ, 417 невідомих бійців та 2.625 військових дезертирів”, - підрахували в Обсерваторії.

Також минулого року серед загиблих від мін, у переважно покинутих в утримуваних постанцями районах, правозахисники нарахували 65 жінок та 68 дітей.

Xinhua додає, що у Сирії тривають зусилля із розмінування та проводяться інформаційні кампанії серед цивільних стосовно небезпеки залишених боєприпасів. Армія також розсилає текстові повідомлення, коли знаходить склади зброї або детонує старі боєприпаси.

Фото: АА