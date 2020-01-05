В Австрії хочуть ввести загальнореспубліканський квиток на весь транспорт

Новий уряд Австрії має намір ввести уніфікований загальнореспубліканський квиток на громадський транспорт, який коштуватиме 1 євро на день при поїздках по федеральній землі та 3 євро за день – при поїздках всією територією країни.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті на 2020-2024 роки між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"1-2-3 Австрійський квиток" для досягнення кліматичних змін – сприятлива для клімату альтернатива моторизованому приватному транспорту, зручна і проста у доступі", - йдеться у пунктів "Екологічна та доступна мобільність для всіх у місті та селі".

Так званий "1-2-3 Австрійський квиток" ("1-2-3-Österreich-Ticket") передбачає введення загальноавстрійського річного проїзного на громадський транспорт. За ціною в 1 євро на день можна буде користуватися громадським транспортом на території однієї федеральної землі, за 2 євро/день – на території однієї та сусідньої федеральних земель, за 3 євро/день – їздити громадським транспортом по всій федеральній республіці. Для учнів та студентів будуть знижки.

Також планується ввести єдину центральну систему бронювання та купівлі квитків для громадського транспорту Австрії.

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Заплановано і підвищення на 5% інвестицій в інфраструктуру "Австрійської федеральної залізниці" (ÖBB), які за планом 2018-2023 років щорічно коливаються в межах 1,8-2,2 млрд євро.

Як повідомляв Укрінформ, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем та лівоцентристська партія "Зелені" на чолі з Вернером Коглером 2 січня завершили переговори щодо формування урядової коаліції за результатами дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) 29 вересня 2019 р.

Згідно з результатами коаліційних переговорів, ÖVP, яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером Курцем та 10 міністрами. "Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів), отримали право визначити 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера Вернера Коглера). Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.

Приведення до присяги нових членів уряду Австрії очікується 7 січня.