Теракт у Буркіна-Фасо забрав 14 життів

Щонайменше 14 людей загинули й 19 отримали поранення унаслідок наїзду пасажирського автобуса на саморобний вибуховий пристрій на північному заході Буркіна-Фасо.

Про це заявили в уряді Буркіна-Фасо, пише Xinhua.

“У суботу три автобуси виїхали із Тоені до Тугана зі 160 пасажирами на борту, але один з транспортних засобів наїхав на вибуховий пристрій. За попередніми даними, є 14 загиблих, серед яких семеро студентів, а також 19 поранених, у тому числі троє - тяжко”, - повідомили в уряді.

Зазначається, що усіх постраждалих було негайно доправлено до лікувальних закладів для надання медичної допомоги.

В уряді Буркіна-Фасо “рішуче засуджують цей підступний та варварський вчинок, метою якого є погіршення морального стану населення”.

Нагадаємо: минулого року бойовики-ісламісти розпочали етнічні та релігійні протистояння у Буркіна-Фасо, особливо у північних регіонах країни, що межують з Малі.

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Так, на початку грудня минулого року 14 людей загинули під час нападу на церкву, а за місяць до цього невідомі зловмисники відкрили вогонь по транспортному конвою із шахтарями, позбавивши життів 39 осіб.

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