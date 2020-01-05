Внаслідок обстрілу бази в Іраку жоден військовий не постраждав — ЗМІ

Очолювана США військова коаліція, що воює проти "Ісламської держави" в регіоні, підтвердила, що біля іракської бази "Балад", де розміщені американські війська, приблизно за 80 кілометрів на північ від Багдада вибухнули дві ракети.

Про це передає DW.

За інформацією іракських військових, жоден військовослужбовець не постраждав. Водночас джерела в поліції повідомили, що п’ятеро осіб отримали поранення під час мінометного обстрілу в районі Джадрія, що знаходиться неподалік зеленої зони, де розташоване посольство США.

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Як повідомляв Укрінформ, у Багдаді в суботу ввечері два снаряди, випущені з міномета, потрапили в «зелену зону», де знаходиться посольство США. Після цього кілька ракет влучили в авіабазу «Балад», де розташовані американські війська.

