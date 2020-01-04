Білорусь і Росія домовилися щодо постачання першої партії нафти в січні

Компанія Белнефтехим оформляє документи з російською компанією на постачання в січні першої партії нафти після припинення постачань.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Перша партія разом з накопиченими ресурсами повинна забезпечити безперервну роботу білоруських нафтопереробних заводів у січні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Білорусь закуповуватиме нафту в Росії без премії постачальникам, яка раніше становила 10 доларів за тонну нафти та додавалася до вартості постачання. Раніше Білорусь пропонувала відмовитися від цієї премії, однак російська сторона була проти.

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Нагадаємо: 31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівку протягом найближчих годин завершити переговори з РФ щодо постачання нафти та залучити альтернативні шляхи її надходження.

1 січня 2020 року РФ припинила постачання нафти в Білорусь через відсутність контрактів, оскільки Мінськ не зміг домовитися з російськими нафтовими компаніями про умови постачання нафти.