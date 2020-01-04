Білорусь і Росія домовилися щодо постачання першої партії нафти в січні
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Перша партія разом з накопиченими ресурсами повинна забезпечити безперервну роботу білоруських нафтопереробних заводів у січні 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Білорусь закуповуватиме нафту в Росії без премії постачальникам, яка раніше становила 10 доларів за тонну нафти та додавалася до вартості постачання. Раніше Білорусь пропонувала відмовитися від цієї премії, однак російська сторона була проти.
Нагадаємо: 31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівку протягом найближчих годин завершити переговори з РФ щодо постачання нафти та залучити альтернативні шляхи її надходження.
1 січня 2020 року РФ припинила постачання нафти в Білорусь через відсутність контрактів, оскільки Мінськ не зміг домовитися з російськими нафтовими компаніями про умови постачання нафти.