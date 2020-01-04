Антитерористична коаліція заперечує причетність до авіаудару під Багдадом
Про це повідомляється на сторінці Міжнародної операції "Непохитна рішучість" у Twitter.
"Факт: Коаліція @CJTFOIR протягом останніх днів НЕ здійснювала авіаударів поблизу табору Таджі (на північ від Багдада)", - йдеться у повідомленні.
FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 січня 2020 р.
Раніше телеканал Al Jazeera із посиланням на місцеві джерела повідомив про щонайменше шістьох загиблих у результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада. За даними Al Jazeera, метою був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі»
Крім того, повідомлялося про трьох поранених.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».
Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.