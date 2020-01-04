Антитерористична коаліція заперечує причетність до авіаудару під Багдадом

Антитерористична коаліція під проводом США заперечує свою причетність до авіаудару на північ від Багдада.

Про це повідомляється на сторінці Міжнародної операції "Непохитна рішучість" у Twitter.

"Факт: Коаліція @CJTFOIR протягом останніх днів НЕ здійснювала авіаударів поблизу табору Таджі (на північ від Багдада)", - йдеться у повідомленні.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 січня 2020 р.

Раніше телеканал Al Jazeera із посиланням на місцеві джерела повідомив про щонайменше шістьох загиблих у результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада. За даними Al Jazeera, метою був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі»

Крім того, повідомлялося про трьох поранених.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.