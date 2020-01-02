Бельгія відмовила Іспанії у видачі Пучдемона - ЗМІ

Бельгійський суд заблокував видачу Іспанії колишнього прем’єр-міністра Каталонії Карлеса Пучдемона, якого іспанська влада звинувачує у заколоті та у розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомляє бельгійське видання flandersnews.be.

«Іспанія прагне його (Пучдемона) видачі, і видала відповідний європейський ордер на арешт. Суд ухвалив відповідне рішення (щодо блокування видачі) після того, як Європейський суд постановив, що колишній каталонський міністр Оріол Жукерас (Oriol Junqueras) користується імунітетом після обрання його до Європейського Парламенту. Бельгійський суддя також призупинив дію ордера на арешт для ще одного колишнього каталонського міністра Антоніо Коміна, який також обраний до Європейського Парламенту», - йдеться у повідомленні.

Бельгійське видання нагадує, що іспанська влада звернулася до Бельгії з вимогою видати як Карлеса Пучдемона, так і Антоніо Коміна. Обидва політичні діячі Каталонії є вигнанцями з Іспанії після того, як іспанська судова влада оголосила незаконним референдум про незалежність Каталонії, який вони організували.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2019 року Верховний суд Іспанії видав новий європейський ордер на арешт Пучдемона за звинуваченням у розкраданні державних коштів. Пучдемон емігрував до Бельгії після невдалої спроби організації референдуму за незалежність Каталонії у 2017 році.

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Раніше суд відкликав ордер на затримання Пучдемона після того, як Німеччина у 2018 році відмовилася видати колишнього очільника уряду Каталонії за підозрою у підготовці заколоту. З того часу Пучдемону загрожував тільки арешт в Іспанії, оскільки юридичну силу мав лише національний ордер на арешт.

29 квітня виборча комісія Іспанії відмовила Пучдемону та Коміну в праві балотуватися до Європарламенту. Однак у травні Верховний суд Іспанії скасував заборону, визнавши участь у виборах "фундаментальним правом, закріпленим у Конституції". Таким чином Пучдемон отримав депутатський мандат у Європарламенті.