Брюссель: новорічні безлади з політичним підтекстом

Чи пов’язана «рекордна» кількість затримань з необхідністю об’єднання поліцейських зон Брюсселя?

Новорічна ніч у Брюсселі, за традицією, пройшла бурхливо. Головні примітки бельгійської столиці – славнозвісні «Атоміум» та «Гран Пляц», інші площі та центральні вулиці міста стали центрами народного гуляння. Достатньо сказати, що лише громадським транспортом у новорічну ніч скористалися близько 130 тисяч людей, що, за повідомленням міського транспортного департаменту, на 13 відсотків більше, аніж у ніч наприкінці минулого року.

Щоправда, на тому ж транспорті не обійшлося без пригод. Близько другої ночі ножове поранення у бійці отримав 21-річний молодий чоловік-безхатько на одній зі станцій метро. Два вагони метро були спаплюжені на станції Erasmus у брюссельському районі Андерлехт, і одна автобусна зупинка була розбита в районі Уккль. У центрі міста хулігани закидали камінням нічні трамваї, що вартувало кількох вибитих вікон у цих транспортних засобах.

Нічого, задавалося б, надзвичайного не відбулося. Але вже наступного дня доповідь поліцейського департаменту Брюсселя дещо приголомшила.

За словами Олів’є Слоссе (Olivier Slosse) – речника департаменту поліції в Брюссельському районі Ixelles, протягом ночі з 31 грудня на 1 січня в цілому у Брюсселі, який складається з шести поліцейських зон, правоохоронці провели 185 адміністративних та 26 кримінальних арештів. 19 автомобілів та два «скутери» були пошкоджені вогнем, при цьому 15 з цих авто були підпалені навмисно.

Повідомляється також, що два поліцейських отримали незначні ушкодження в районі залізничного вокзалу «Midi» внаслідок петард, що були запушені в напрямку на них, але змогли повернутися до служби після надання первинної медичної допомоги. Ще один поліцейський отримав травму в районі іншого столичного вокзалу «North», – йому не пощастило стати покусаним поліцейським же собакою. Одна поліцейська машина, з нез’ясованих поки що причин, опинилася на трамвайних коліях. Дві людини були заарештовані за непокору поліції. При цьому прямих зіткнень між поліцією й котримись із хуліганських угруповань помічено не було.

Такі дані наводить бельгійське видання «Le Soir».

Інциденти були зареєстровані практично у всіх районах міста, що само по собі є явищем незвичним. Адже минулого року, наприклад, за спостереженням Укрінформу, новорічні безчинства були «локалізовані» в районі проблемного Андерлехту, де були закидані камінням два пожежних автомобілі, спалені дві легкові машини, вибито вітринне скло та пограбовано одну аптеку. Хулігани не були затримані. Тоді ці події, а також доволі повільна реакція поліції на сигнали пожежників викликали гостру реакцію громади, яка звинуватила міську владу, у тому числі – керівництво місцевої поліції, у неефективності та бездіяльності.

У Брюсселі, та й у Бельгії в цілому, до таких сигналів ставляться вкрай серйозно, адже від авторитету та ефективності правоохоронців прямо залежить рівень місцевих бюджетів, які спрямовуються на їхнє утримання.

Тож у цьому році поліція, вочевидь, вирішила компенсувати минулорічні репутаційні втрати. За словами того ж речника поліції Олів’є Слоссе, в новорічну ніч поліцейські підрозділи у всіх районах Брюсселя діяли ефективно і скоординовано. Пожежники, які здійснили за цю ніч більше сотні виїздів, та інші комунальні співробітники, були здатні працювати у безпечних умовах. Кількість затриманих, за його словами, вражає, але свідчить лише про ефективні дії поліції, яка швидко реагувала на події на місцях та упередила ескалацію напруги до того рівня, що був зафіксований минулого року.

Бельгійське видання flandersnews.be додає: у новорічну ніч цього року пожежні служби здійснили виїзди та локалізували 75 випадків підпалу баків зі сміттям та дев’ять пожеж у приватних помешканнях. В однієї з будівель близько 2-ї години ночі обвалився балкон, на якому перебували люди – п’ятеро з них отримали незначні травми. Усього служба «Швидкої допомоги» протягом ночі отримала 165 медичних викликів – 50 викликів на дім, і 115 – внаслідок інцидентів на дорогах. Інциденти з феєрверками призвели до 23 викликів «Швидкої», при цьому 10 осіб були госпіталізовані.

За винятком кількості затриманих, «новорічний безлад» у Брюсселі не здивував. Це живе, мультикультурне, велике місто з населенням, яке дещо перевищує мільйон мешканців, тож для таких умов наведена статистика є «помірною».

Водночас дещо більш уважно придивитися до цих подій підштовхує певний політичний підтекст.

Напередодні свят, за повідомленням бельгійського видання Brussels Times, міністр федерального уряду з питань безпеки та внутрішніх справ Пітер Де Крем (Pieter De Crem) заявив, що у новорічну ніч всі шість поліцейських зон Брюсселя будуть діяти скоординовано під загальним керівництвом поліцейського департаменту району Ixelles. Мета такої координації – не допустити повторення безладів, які трапилися у місті під час новорічного святкування рік тому.

Подібна координація всіх шести поліцейських зон Брюсселя зазвичай застосовується для забезпечення правопорядку під час масштабних міжнародних подій – наприклад, під час самітів НАТО та інших подій, які передбачають присутність у Брюсселі високопоставлених міжнародних делегацій та посадових осіб. Такі заходи перестороги здійснювалися у Брюсселі також під час візиту президента США Дональда Трампа та його попередника Барака Обами.

За підсумками поліцейської операції, що проводилася у Брюсселі в ніч з 31 грудня на 1 січня 2020 року, поліція затримала 211 осіб. При цьому, за повідомленням місцевих ЗМІ, «левова» частина з них були затримані протягом кількох годин «для недопущення ескалації громадської напруги», тобто, в якості профілактичного заходу. А це вже піднімає проблему співвідношення між особистою свободою та повноваженнями правоохоронних органів, що є болючим питанням для будь-якої європейської демократії.

Політичний підтекст полягає у тому, що міністр Де Крем виступає за об’єднання шести поліцейських зон Брюсселя в одну зону відповідальності, проти чого виступають більшість керівників брюссельських місцевих муніципалітетів.

Як повідомляє та ж Brussels Times, ця ідея просувається вже давно.

Критики існуючого поділу міста на шість поліцейських зон зауважують, що міста, які в десятки разів перевищують Брюссель за кількістю населення – такі мегаполіси, як Лондон чи Нью-Йорк, організовують роботу поліцейських сил за єдиного керівництва – відповідно, у форматі Metropolitan Police або NYPD (Поліцейський департамент Нью-Йорка).

Коментуючи результати новорічної поліцейської операції в Брюсселі, міністр Де Крем зауважив, що об’єднання шести поліцейських зон Брюсселя під одним командуванням продемонструвало й необхідність об’єднання у єдину структуру. «Останні два дні довели, що це є єдино можливим варіантом на майбутнє», – наводить Brussels Times слова бельгійського урядовця.

Сам Пітер Де Крем є членом бельгійської партії Християнської демократії та фламандців (Christian Democratic and Flemish – CD&V), яка послідовно закликає до об’єднання поліції Брюсселя. Це дало привід політичним опонентам цієї політичної сили звинуватити урядовця в упередженості. Дідьє Госуїн (Didier Gosuin), локальний мер району Андергем (Auderghem), вже схарактеризував цю ситуацію як «дратівливу одержимість фламандських політиків».

Ще один мер району Brussels-City зауважив, що спільні поліцейські операції можуть організовуватися за необхідністю, але ані керівники поліцейських департаментів, ані самі офіцери поліції – не в захваті від ідеї щодо постійної координації під єдиним командуванням. Цей висновок підтверджується, зокрема, опитуванням брюссельської поліції, яке було проведено силами Гентського університету у 2018 році. Дослідження показало, що мери всіх 19 локальних муніципалітетів Брюсселя виступають проти такої ідеї.

Між тим партія CD&V, яка належить до політичної родини Європейської Народної Партії та є найбільшою політичною партією Фландрії, має намір включити питання щодо об’єднання поліцейських зон Брюсселя у власну платформу для триваючих дискусій довкола формування нового федерального уряду країни, який все ще не вдалося сформувати після травневих виборів.

Ці політичні нюанси ставлять питання – чи трапилася б у Брюсселі така кількість затримань у новорічну ніч без проведення централізованої поліцейської операції, завдяки якій Бельгія вчергове нагадала про себе світові? Втім, як інколи кажуть, нам би їхні проблеми…

Дмитро Шкурко, Брюссель