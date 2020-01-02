В Ірані стався новий землетрус
Укрінформ
На північному сході Ірану стався новий землетрус.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині в 10 кілометрів.
Наразі немає інформації про руйнування та постраждалих.
Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.
Так, у 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.