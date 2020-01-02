В Ірані стався новий землетрус

На північному сході Ірану стався новий землетрус.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині в 10 кілометрів.

Наразі немає інформації про руйнування та постраждалих.

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Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

Так, у 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.