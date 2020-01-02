Сутички у мексиканській в'язниці призвели до 16 жертв
Укрінформ
Унаслідок сутичок між в'язнями однієї з тюрем мексиканського штату Сакатекас загинули 16 осіб.
Про це повідомляє Al Jazeera.
"Шістнадцять ув'язнених загинули, п’ятьох поранено під час бійки у в'язниці на півночі мексиканського штату Cакатекас", - ідеться у повідомленні.
Уточнюється, що сутички спалахнули у пенітенціарному закладі міста Сьєнегільяс. Коли все вщухло, у його приміщеннях правоохоронці виявили три одиниці вогнепальної зброї.
Ведеться розслідування, яке має встановити всі обставини заворушень, а також з'ясувати, як вогнепальна зброя потрапила до в'язниці.
Як повідомлялося, 2017 році щонайменше 28 ув'язнених загинули унаслідок бійки у в'язниці у мексиканському курортному місті Акапулько.