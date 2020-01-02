ФРН зажадала від Іраку гарантувати безпеку посольств
Про це заявили у МЗС ФРН.
«Ми засуджуємо жорстокі напади на посольство США в Багдаді… Вони не можуть бути виправдані нічим», - ідеться у заяві.
У міністерстві підкреслили, що недоторканність дипломатичних місій та їхнього персоналу лежать в основі міжнародного порядку. Берлін указує, що уряд Іраку повинен виконати свої зобов'язання стосовно безпеки посольств і консульств.
Німецькі дипломати зазначають, що події в Багдаді викликають занепокоєння ситуацією в регіоні. У цьому зв'язку МЗС ФРН закликає уникати дій, які можуть загрожувати стабільності та безпеці Іраку.
Як повідомлялося, 31 грудня 2019 року в Багдаді протестувальники вдерлися на територію посольства США, розтрощивши приміщення пропускного пункту та камери спостереження.
Американського посла в Іраку довелося евакуювати.
Напад на посольство стався після того, як 29 грудня США завдали авіаудару по підтримуваних Іраном бойовиках, унаслідок якого загинули як мінімум 25 осіб.
Президент США Дональд Трамп звинуватив в організації нападу на посольство Іран і й закликав владу Іраку захистити американську дипломатичну місію.