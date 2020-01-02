ФРН зажадала від Іраку гарантувати безпеку посольств

Німеччина засудила напад на посольство США в Іраку та вимагає від влади цієї країни гарантувати безпеку дипломатичних представництв на її території.

Про це заявили у МЗС ФРН.

«Ми засуджуємо жорстокі напади на посольство США в Багдаді… Вони не можуть бути виправдані нічим», - ідеться у заяві.

У міністерстві підкреслили, що недоторканність дипломатичних місій та їхнього персоналу лежать в основі міжнародного порядку. Берлін указує, що уряд Іраку повинен виконати свої зобов'язання стосовно безпеки посольств і консульств.

Німецькі дипломати зазначають, що події в Багдаді викликають занепокоєння ситуацією в регіоні. У цьому зв'язку МЗС ФРН закликає уникати дій, які можуть загрожувати стабільності та безпеці Іраку.

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Як повідомлялося, 31 грудня 2019 року в Багдаді протестувальники вдерлися на територію посольства США, розтрощивши приміщення пропускного пункту та камери спостереження.

Американського посла в Іраку довелося евакуювати.

Напад на посольство стався після того, як 29 грудня США завдали авіаудару по підтримуваних Іраном бойовиках, унаслідок якого загинули як мінімум 25 осіб.

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Президент США Дональд Трамп звинуватив в організації нападу на посольство Іран і й закликав владу Іраку захистити американську дипломатичну місію.