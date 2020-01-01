Вибори в США: демократ Байден готовий узяти республіканця на пост віцепрезидента

Джо Байден, який може взяти участь у президентських перегонах, готовий розглянути кандидатуру представника Республіканської партії на посаду віцепрезидента США.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Колишній віцепрезидент Джо Байден заявив, що розгляне питання про кандидата на пост віцепрезидента від Республіканської партії, якщо стане кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії", - йдеться в повідомленні.

Про це Байден заявив на зустрічі з виборцями в Ексетері, штат Нью-Гемпшир. Однак він уточнив, що поки не може сказати, хто б це міг бути.

Як наголошується, ця заява грунтується на закликах виборців, не зв'язують себе ні з однією з партій, поміркованих демократів, а також республіканців, "які були відчужені президентом Дональдом Трампом". В ході передвиборної кампанії колишній віцепрезидент неодноразово говорив про необхідність працювати з республіканцями в Конгресі, якщо він переможе на виборах у листопаді 2020 року.

Раніше Байден заявляв, що хотів би бачити кандидатом на пост віцепрезидент жінку або представника іншої етнічної групи.