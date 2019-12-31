Австрійського полковника, який шпигував для ГРУ, судитимуть у березні

Суд над відставним полковником австрійської армії, який з 1990-х років шпигував на російське ГРУ, розпочнеться у Зальцбургу 2 березня 2020 року.

Про це повідомляє австрійська газета Österreich у статті "Путінський шпигун постане перед судом у березні".

"Колишній полковник федеральної армії відповідатиме перед судом присяжних у Зальцбургу з 2 березня", - йдеться у матеріалі.

Загалом заплановані кілька судових засідань. Не виключається, що вони матимуть закритий характер.

Прокуратура Зальцбурга звинувачує відставного полковника у розголошенні державних секретів, навмисному розголошенні військової таємниці та в таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії. У випадку визнання винним 71-річного військовому пенсіонеру загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада 2018 року в Австрії оприлюднили інформацію про викриття відставного полковника австрійської армії, який з 1990-х років шпигував на російську військову розвідку ГРУ. За інформацією австрійських ЗМІ, він вийшов на пенсію орієнтовно у 2013 році, однак продовжував працювати на РФ.

Офіцер австрійської армії, який міг бути завербований ще 1987 році, використовував для контактів зі своїм російським куратором не лише радіозв’язок та складну систему супутникового зв’язку, а й інші новітні технології шпіонажу. Він передавав зв’язному російському офіцеру інформацію військового характеру про австрійську федеральну армію, передусім про особливості систем озброєння та задачі сухопутних та військово-повітряних сил.

Вийти на слід шпигуна в австрійській армії, який майже 30 років працював на росіян, вдалося завдяки іноземній спецслужбі, яка зафіксувала оперативну зустріч шпигуна з федеральної армії та його російського офіцера-куратора. Під час цієї зустрічі австрійський полковник отримав від російського зв’язного 30 тис. євро готівкою як оплату за надану інформацію. Припускається, що загалом австрійський офіцер міг отримати від росіян "сотні тисяч євро".

24 липня 2019 року поліція Австрії також оголосила в національний та міжнародний розшук офіцера військової розвідки РФ 65-річного Зайцева Ігоря Єгоровича, який вважається куратором австрійського полковника-шпигуна.

Фото: © Bundesheer