Світ вже почав зустрічати Новий рік

У світі вже почали зустрічати Новий 2020 рік.

Про це повідомляє Metro.

"Світ готується попрощатися з 2019 роком та вітати 2020 рік, починається черговий Новий рік", - йдеться у повідомленні.

Першим Новий рік настав у Республіці Кірібаті, розташованій у Тихому океані.

Наступною зустріла Новий рік Нова Зеландія. У цей же час його зустріли полярники на станціях Південного полюсу в Антарктиді.

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Наступною країною, яка зустріла вже Новий рік стала Австралія, потім були Японія, Північна та Південна Кореї, Сінгапур. Також Новий рік вже зустріли на Далекому Сході РФ та сході Китаю.

Останніми зустрінуть свято американська частина острова Самоа та острів Бейкер у Тихому океані (це відбудеться о 13:00 1 січня за Києвом - ред.).