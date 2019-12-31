Європарламент розкритикували за "перегін" сотні порожніх авто з Брюсселя до Страсбурга

Європарламент потрапив під критику ЗМІ за "перегін" сотні порожніх автомобілів з Брюсселя до Страсбурга.

Про це пише бельгійське видання «Brussels Times».

«Європарламент потрапив під нову хвилю критики після повідомлень, що для проведення пленарної сесії у Страсбурзі використовуються більше сотні практично порожніх автомобілів, які заповнюють дороги кожного місяця… Більшість депутатів здійснюють переліт із Брюсселя до Страсбурга, у цей час їхні водії долають відстань у 450 кілометрів, переважно для того, щоб перевезти їх з аеропорту до готелю», - повідомляє видання.

При цьому, за повідомленням, такі парламентські «конвої» щомісяця включають понад 120 автомобілів. При цьому лише невелика кількість європейських політиків дістаються до Страсбурга машиною – для участі у сесії у листопаді цього року лише 25 із 751 європейського депутата дісталися до Страсбурга автотранспортом.

Сам Європарламент ще у 2013 році закликав до перегляду Угоди ЄС, яка визначає Страсбург як головне місце для проведення пленарних засідань. За даними доповіді Європейського суду аудиторів, яку було оприлюднено ще у 2014 році, переміщення депутатів з Брюсселя для проведення чотирьох робочих днів у Страсбурзі обходилося європейському бюджету у суму в 109 мільйонів євро щороку. Це складає близько 6% річного бюджету Європарламенту та близько 0,1% загального бюджету ЄС.

Як йдеться у публікації, під час виборчої кампанії до Європарламенту у травні 2019 року більшість європейських політиків висловлювалися за запровадження єдиного місця для проведення пленарних засідань, що могло б поліпшити раціональність використання бюджету Європарламенту та його загальний імідж. Щоправда, такі пропозиції не знайшли підтримки у більшості депутатів від Франції, які вважають сам факт проведення сесій у Страсбурзі важливим символом децентралізації Євросоюзу.