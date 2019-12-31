У справі про вбивство словацького журналіста Куціяка винесли перший вирок

У Словаччині винесли перший вирок у справі про вбивство журналіста Яна Куціяка.

Про це повідомляє DW.

"Золтан Андруско засуджений до 15 років позбавлення волі. Суд називає його посередником у вбивстві Куціяка", - йдеться в повідомленні.

Журналіста було вбито під час підготовки розслідування про зв'язки оточення прем'єра Словаччини з італійською мафією.

Обвинувачення пред'явлені ще чотирьом підозрюваним, включаючи бізнесмена і його перекладачку.

Як повідомлялося, серед підозрюваних - словацький бізнесмен Маріан Кочнер, якого звинувачують в організації подвійного вбивства, а також Мирослав Марчек, Томаш Шабо і Єлена Шушова.

Андруско уклав угоду зі слідством і на подальших засіданнях даватиме свідчення як свідок.

27-річний журналіст Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома в 65 кілометрах на схід від Братислави. Куціяк проводив журналістське розслідування, щоб виявити зв'язок оточення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, в свою чергу, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, в результаті чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічника, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально курирував журналістів у країні. У вересні 2018 року поліція заарештувала чотирьох підозрюваних. У квітні один з них, колишній словацький військовослужбовець Мирослав Марчек, зізнався у вбивстві журналіста.

Фото: DPA