У Малайзії пасажирський літак екстрено сів через 13 хвилин після вильоту
Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на менеджера аеропорту Джефрі Рамлі.
“Рейс AirAsia до Куала-Лумпур повернувся через три хвилини після вильоту з Міжнародного аеропорту Лангкаві сьогодні вранці”, - йдеться у повідомленні.
За словами Рамлі, рейс AK9327 зі 156 пасажирами вилетів о 9.17, проте вже через три хвилини пілот надіслав диспетчеру аеропорту інформацію про технічні проблеми з літаком. Сам літак здійснив екстрену посадку через 13 хвилин після вильоту.
Повітряне судно безпечно приземлилося, а пасажирів і членів екіпажу було евакуювано згідно з процедурою аеропорту.
В результаті перевірки літака не виявлено жодних проблем.
Зазначається, що новий виліт був запланований через близько 5 годин після першої спроби.