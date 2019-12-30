У Малайзії пасажирський літак екстрено сів через 13 хвилин після вильоту

Пасажирський літак авіакомпанії AirAsia зі 156 людьми на борту здійснив екстрену посадку в малайзійському Міжнародному аеропорту Лангкаві через 13 хвилин після злету.

Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на менеджера аеропорту Джефрі Рамлі.

“Рейс AirAsia до Куала-Лумпур повернувся через три хвилини після вильоту з Міжнародного аеропорту Лангкаві сьогодні вранці”, - йдеться у повідомленні.

За словами Рамлі, рейс AK9327 зі 156 пасажирами вилетів о 9.17, проте вже через три хвилини пілот надіслав диспетчеру аеропорту інформацію про технічні проблеми з літаком. Сам літак здійснив екстрену посадку через 13 хвилин після вильоту.

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Повітряне судно безпечно приземлилося, а пасажирів і членів екіпажу було евакуювано згідно з процедурою аеропорту.

В результаті перевірки літака не виявлено жодних проблем.

Зазначається, що новий виліт був запланований через близько 5 годин після першої спроби.