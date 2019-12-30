В Іраку знову обстріляли базу США
Укрінформ
Увечері в неділю, 29 грудня, в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Військова база розташована у 27 кілометрах на північ від Багдада. Наразі немає інформації щодо постраждалих або загиблих.
Відзначається, що обстріл міг стати відповіддю на атаку, яку раніше військові США провели проти шиїтської організації "Хезболла".
Нагадаємо: минулого тижня невідомі обстріляли ракетами базу К1 в районі іракського міста Кіркук, де розміщений військовий контингент США. Один військовий загинув.
Фото: defense.gov