В Іраку знову обстріляли базу США

Увечері в неділю, 29 грудня, в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Військова база розташована у 27 кілометрах на північ від Багдада. Наразі немає інформації щодо постраждалих або загиблих.

Відзначається, що обстріл міг стати відповіддю на атаку, яку раніше військові США провели проти шиїтської організації "Хезболла".

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Нагадаємо: минулого тижня невідомі обстріляли ракетами базу К1 в районі іракського міста Кіркук, де розміщений військовий контингент США. Один військовий загинув.

Фото: defense.gov