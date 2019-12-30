Lufthansa скасувала понад 170 рейсів через страйки

Lufthansa скасувала понад 170 рейсів через страйки

Укрінформ
Сьогодні, 30 грудня, авіакомпанія Lufthansa скасувала понад 170 рейсів через страйки бортпровідників.

Про це повідомляє DW.

Скасування торкнуться в основному рейсів усередині Німеччини. Літаки не будуть літати з Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта та Дюссельдорфа.

Страйки триватимуть до 1 січня 2020 року.

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В ході тарифного спору з керівництвом Lufthansa профспілка Ufo восени провела низку попереджувальних страйків в чотирьох дочірніх компаніях і дводенний страйк в основний компанії. На початку листопада були скасовані загалом близько 1500 авіарейсів, наслідки відчули на собі близько 200 тисяч пасажирів.

Причиною анонсованого страйку є давній спір щодо заробітної плати. Протягом різдвяних свят зацікавлені сторони намагалися знайти рішення, але переговори виявилися невдалими.

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Раніше відбулися попереджувальні страйки на чотирьох дочірніх підприємствах Lufthansa, а також дводенний страйк в материнській компанії. Через це у листопаді було скасовано близько 1500 рейсів, що зачепило майже 200 тисяч пасажирів.

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