Сьогодні, 30 грудня, авіакомпанія Lufthansa скасувала понад 170 рейсів через страйки бортпровідників.

Про це повідомляє DW.

Скасування торкнуться в основному рейсів усередині Німеччини. Літаки не будуть літати з Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта та Дюссельдорфа.

Страйки триватимуть до 1 січня 2020 року.

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В ході тарифного спору з керівництвом Lufthansa профспілка Ufo восени провела низку попереджувальних страйків в чотирьох дочірніх компаніях і дводенний страйк в основний компанії. На початку листопада були скасовані загалом близько 1500 авіарейсів, наслідки відчули на собі близько 200 тисяч пасажирів.

Причиною анонсованого страйку є давній спір щодо заробітної плати. Протягом різдвяних свят зацікавлені сторони намагалися знайти рішення, але переговори виявилися невдалими.

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Раніше відбулися попереджувальні страйки на чотирьох дочірніх підприємствах Lufthansa, а також дводенний страйк в материнській компанії. Через це у листопаді було скасовано близько 1500 рейсів, що зачепило майже 200 тисяч пасажирів.