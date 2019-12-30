Губернатор штату Нью-Йорк вважає напад на хасидів актом тероризму

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо назвав напад під час святкування Хануки в будинку рабина у селищі Монсі «актом внутрішнього тероризму».

Про це повідомляє The Hill.

«Називаймо речі своїми іменами. Ці люди є внутрішніми терористами, - заявив Куомо журналістам у неділю після того, як відвідав будинок, де п'ятеро людей отримали ножові поранення під час ханукальних свят. - Вони повинні бути покарані так, як за вчинення терористичного акту».

За даними видання, поліція затримала підозрюваного.

Як повідомлялося, у селищі Монсі (штат Нью-Йорк) в будинку рабина Хаїма Роттенберга нападник з ножем вчинив різанину, поранивши 5 людей. Напад стався пізно ввечері в суботу, 28 грудня. Усі жертви були євреями-хасидами. Троє вже виписані з лікарні, ще двом, яких доставили в критичному стані, зроблено операцію. Серед потерпілих двоє дітей.

Напад стався на наступного дня після того, як поліція Нью-Йорку запровадила посилене патрулювання місць масового поселення єврейської громади через низку антисемітських погроз.