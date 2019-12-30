У Люксембурзі проїзд у громадському транспорті стане безкоштовним

Люксембург невдовзі зробить невдовзі проїзд громадським транспортом безкоштовним.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.

"З 1 березня 2020 року Люксембург стане першою у світі країною, яка більше не вимагатиме квитків на автобуси та рейковий транспорт", - повідомляє ЗМІ.

Платити будуть лише пасажири 1-ого класу поїздів.

"Це робить величезний внесок в імідж та привабливість Люксембургу", - заявив прем'єр-міністр Ксав'є Беттель.

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Влада другої найменшої країни ЄС із населенням трохи більше як 600 тис. та площею 2586 квадратних кілометрів заохочує людей користуватися громадським транспортом і відмовитися від щоденного користування автомобілями.

Повна відмова від оплати за проїзд у транспорті означає для держави додаткові витрати у розмірі 41 мільйон євро.

Планується також зробити дешевшими квитки на потяги.

До того ж, буде майже вдвічі розширена мережа велосипедних доріжок — до 1100 кілометрів. Між двома найбільшими містами — Люксембургом та Еш-сюр-Альзеттом — наразі будується 28-кілометрова велосипедна швидкісна дорога, найдовша в Європі.

З 2035 року передбачається запустити швидкісний трамвай за цим же маршрутом, який розвиватиме швидкість до 100 км/год. Також планується реорганізувати автобусну мережу.

Загалом інвестиції в мобільність у Люксембурзі збільшаться з 501 мільйона євро у 2018 році до 806 мільйонів євро у 2021 році.

Фото: HARALD TITTEL/DPA