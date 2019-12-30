Внаслідок аварії гелікоптера на Гаваях загинули 7 осіб
Укрінформ
Унаслідок аварії гелікоптера, який не повернувся після польоту біля узбережжя на Гаваях, загинули сім осіб.
Про це повідомляє The Hill.
"Влада в суботу встановила імена трьох з семи жертв смертельної катастрофи гелікоптера на Гаваях", - йдеться у повідомленні.
Гвинтокрил зник над Гаваями у четвер. В суботу Національна рада з безпеки на транспорті після дводенних пошуків підтвердила, що внаслідок аварії ніхто не вижив.
На борту гелікоптера перебувало 7 осіб — пілот та 6 пасажирів.