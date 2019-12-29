Талібан погодився на тимчасове припинення вогню в Афганістані

Терористичне угруповання "Талібан" погодилося на тимчасове припинення вогню на території Афганістану.

Про це повідомляє AP.

"Таліби заявили в неділю, що погоджуються на тимчасове припинення вогню, під час якого може з'явитись вікно для підписання мирної угоди з США", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що режим припинення вогню триватиме 10 днів.

Протягом цього часу Талібан намагатиметься укласти мирну угоду зі Сполученими Штатами Америки, переговори з якими відновилися наприкінці листопада 2019 року. Мирна угода дозволить Вашингтону повернути додому своїх військових з Афганістану та закінчити 18-річну військову операцію там, найдовшу у військовій історії Америки. США хочуть, щоб будь-яка мирна угода включала обіцянку талібів, що Афганістан не буде використовуватися як база для терористичних груп.

На даний момент в Афганістані перебуває близько 12 000 військовослужбовців США.