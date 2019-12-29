Під Нью-Йорком невідомий напав на дім рабина, п’ятеро постраждалих
Укрінформ
У штаті Нью-Йорк в будинку рабина нападник з ножем вчинив різанину, поранивши 5 людей.
Про це інформує BBC.
"Щонайменше п’ять людей отримали колоті рани в будинку рабина у штаті Нью-Йорк", - повідомили у поліції.
У будинку під час скоєння нападу відбувалося релігійне святкування, нападник раптово увірвався всередину й почав завдавати присутнім ударів ножем.
Підозрюваний втік з місця злочину, але пізніше його взяли під варту, повідомили у поліції. Мотив дій нападника наразі невідомий.
Підозрюваного Томаса Графтона затримали "всього в крові" через кілька годин після того, як він утік з місця злочину.
Напад стався на наступний день після того, як поліція Нью-Йорку заявила, що полісмени посилять патрулювання місць знаходження єврейської громади після низки антисемітських погроз.