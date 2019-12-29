Путін і Меркель обговорили обмін, за версією Кремля "всіх встановлених на всіх встановлених"

У неділю ввечері відбулася телефонна розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої серед інших тем було обговорено "обмін утримуваних осіб, що відбувся сьогодні у Донецькій області".

Про це повідомляє сайт Кремля.

"Дана (під часі розмови Путіна і Меркель - ред.) позитивна оцінка проведеного сьогодні у Донецькій області обміну утримуваних осіб за схемою "всіх установлених на всіх установлених", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ході розмови були обговорені питання співпраці в газовій сфері". Як стверджує Кремль, "підтверджено налаштованість на подальшу підтримку проєкту "Північний потік – 2"". Також "відзначений прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року".

Під час телефонної розмови президента РФ і канцлера Німеччини були порушені питання ситуації в Лівії, Сирії, де триває військовий конфлікт.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 29 грудня, завершився обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ "Майорське" Донецької області. 76 українських полонених прибули на підконтрольну Україні територію.

При цьому українська сторона формулювання "всіх встановлених на всіх встановлених" у зв'язку з реалізованим обміном в даний час не використовує.

Фото: euroua.com