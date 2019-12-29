В Естонії російський автобус вилетів у кювет, є постраждалі

У неділю, 29 грудня, на трасі Таллінн-Нарва з'їхав з дороги рейсовий автобус, що їхав з Російської Федерації. Внаслідок ДТП постраждали дев'ятеро осіб.

Про це повідомляє ERR. "У неділю, 29 грудня, на 30-му кілометрі шосе Таллінн — Нарва з'їхав з дороги рейсовий автобус, в якому знаходилися 67 осіб. Внаслідок ДТП постраждали дев'ять осіб", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, автобус фірми Ecolines прямував з Санкт-Петербурга до Таллінна. Усі 9 постраждалих були шпиталізовані. Читайте також: ДТП з іноземцями на Миколаївщині: поліція назвала причину За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність транспортного засобу.