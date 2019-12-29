У Мінську вп’яте за місяць протестували проти інтеграції з РФ

У Мінську сьогодні відбулася п’ята протягом останнього місяця акція проти поглиблення інтеграції республіки Білорусь та Російської Федерації.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Чергова - п'ята протягом місяця акція протесту проти поглиблення інтеграції з Росією пройшла у Мінську 29 грудня. У мітингу та ході протесту взяли участь близько 120 осіб. Після акції почалося формування "живого ланцюга", - йдеться у повідомленні.

Акція проти поглиблення інтеграції республіки Білорусь та РФ / Фото: RFE/RL

У центрі Мінська зібралися десятки людей, серед яких лідер руху солідарність "Разом" В'ячеслав Сівчик та співголова партії Білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова.

Читайте також: У Мінську затримали організатора акцій проти інтеграції з РФ

Протестувальники тримали портрети ув'язнених білоруських опозиціонерів та плакати проти інтеграції з Москвою