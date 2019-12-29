У Мінську вп’яте за місяць протестували проти інтеграції з РФ
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Укрінформ
У Мінську сьогодні відбулася п’ята протягом останнього місяця акція проти поглиблення інтеграції республіки Білорусь та Російської Федерації.
Про це інформує Радіо Свобода.
"Чергова - п'ята протягом місяця акція протесту проти поглиблення інтеграції з Росією пройшла у Мінську 29 грудня. У мітингу та ході протесту взяли участь близько 120 осіб. Після акції почалося формування "живого ланцюга", - йдеться у повідомленні.
Акція проти поглиблення інтеграції республіки Білорусь та РФ / Фото: RFE/RL
У центрі Мінська зібралися десятки людей, серед яких лідер руху солідарність "Разом" В'ячеслав Сівчик та співголова партії Білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова.
Протестувальники тримали портрети ув'язнених білоруських опозиціонерів та плакати проти інтеграції з Москвою