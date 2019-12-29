В Афганістані таліби напали на відділок поліції - 17 загиблих
Укрінформ
На півночі Афганістану внаслідок нападу талібів на відділок поліції загинули 17 поліцейських.
Про це повідомляє ANSA.
"Щонайменше 17 афганських поліцейських загинули минулої ночі в результаті нападу талібів на відділок поліції в районі Хваджа Бахаддін у провінції Такхар на півночі країни", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленнями талібів, в результаті нападу загинув 21 працівник поліції, в той час як речник місцевої поліції заявив ANSA, що 17 поліцейських загинули, а четверо були поранені унаслідок інциденту.
Цей напад відбувся після вчорашнього нападу на блокпост в районі Сангін (Гельманд), в результаті якого загинули 10 солдатів афганської армії.
Фото: ansa.it